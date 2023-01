Il Basket Castelfiorentino cade contro la capolista Porcari

Contro la prima della classe non arriva l’impresa per il Basket Castelfiorentino che sul parquet ancora imbattuto del Basket Femminile Porcari cede il passo alle locali per 77-55. Una gara in cui, dopo un avvio sul punto a punto, la capolista ha preso in mano l’inerzia nella seconda frazione per poi allungare ed amministrare fino alla sirena. Da segnalare, tra le fila castellane, il ritorno di Lubna Moustakalle che, dopo un periodo lontano dal parquet, ha deciso di tornare a vestire la maglia gialloblu.

Buono l’approccio delle ragazze di Jacopo Giusti che nel primo quarto tengono bene il passo delle padrone di casa toccando al 10′ il 20-19. Nella seconda frazione, però, Porcari alza l’intensità ed inizia ad allungare andando al riposo lungo sul +9 (42-33). Al rientro dagli spogliatoi le gialloblu provano a girare l’inerzia che però non si sposta, così al 30′ la forbice si allarga a +15 (62-47). Un vantaggio che, nell’ultimo quarto, le locali incrementano fino al 77-55 che fa partire i titoli di coda.

E adesso, dopo due trasferte, si torna al PalaGilardetti: venerdì prossimo ore 21 arriva Viareggio.

B.F. PORCARI – BASKET CASTELFIORENTINO 77-55

Tabellino: Bellantoni 18, Gonzato 10, De Felice 4, Ammannati 4, Lucchesi 2, Banchelli 8, Baldinotti 5, Andries 4, Caparrini, Moustakalle. All. Giusti. Ass. Iserani, Costa.

Parziali: 20-19, 22-14 (42-33), 20-14 (62-47), 15-8 (77-55)

Arbitro: Testi di San Miniato.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa