Inveisce contro sanitari e carabinieri al pronto soccorso di Pontedera, arrestato

Disordini nella notte al pronto soccorso dell'ospedale di Pontedera F.Lotti dove un uomo, in stato di agitazione, ha inveito contro i sanitari. Sul posto intorno alle 3, allertati dal personale sanitario, sono intervenuti i carabinieri.

L'uomo si trovava in ospedale dopo aver saputo che l'ex fidanzata poco prima era rimasta coinvolta in un incidente stradale. Una volta all'interno del pronto soccorso però sarebbe andato in escandescenza tanto che, alla vista dei militari, si sarebbe scagliato contro di loro tentando più volte di colpirli. Durante la colluttazione i carabinieri sono riusciti a immobilizzare il 39enne e a riportare alla normalità la situazione in pronto soccorso. L'uomo, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, è stato condotto presso la caserma dei carabinieri di Pontedera e dopo le formalità di rito, l'autorità giudiziaria di Pisa ne ha disposto l'immediata liberazione.