Meriti sportivi, il Comune di Santa Maria a Monte premia i suoi atleti

Il Comune di Santa Maria a Monte è tornato a premiare gli atleti del territorio che si sono distinti raggiungendo importanti risultati, dopo gli anni di stop causa pandemia.

A ricevere il riconoscimento dall'amministrazione sono stati numerosi sportivi di Santa Maria a Monte, per varie discipline.

Per il pattinaggio premiata la società Asd Luna Rossa e le atlete Sofia Salerno, Martina Marconcini, Federica Carrara, Matilde Michi, Matilde Carrara, Michela Marconcini, Zoe Lena e Gaia Giacomelli. Premi per la ginnastica ritmica a Martina Rocchi, per il Karate a Lorenzo Marconcini, Matteo Tarantino, Alessio Tarantino, Agnese Castellano, Alessio Guazzini, Lavinia Alcamo e Alessio Casalini, per il ciclismo Alessio Nieri e Francesco Madera.

E poi ancora premi per lo sci a Luca Novi, per il calcio a Samuele Vianni, Matteo Bachini, Filippo Campinotti, Gabriele Fogli, Francesco Colombini e Filippo Panicucci. Infine per il canottaggio Isabella Bianchi e Nicola Mancini e per la scherma Marco Bertolini.

Consegnato inoltre un premio speciale alla famiglia di Romano Fogli, in ricordo di Romano.