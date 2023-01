Fitta nevicata in Mugello, bloccato autobus con scolaresca a bordo

Un pullman con una scolaresca a bordo è rimasto bloccato a causa di una fitta nevicata in corso lungo la statale 67 a San Godenzo, in Mugello. Il mezzo, con a bordo studenti di Livorno, è in viaggio per Ravenna.

Sul posto stanno intervenendo i carabinieri con i mezzi spalaneve, per trasportare i ragazzi a piccoli gruppi al Cavallino, un bar che dista circa 5 km dal luogo dove si trova l'autobus rimasto fermo. Al momento non è registrata nessuna situazione di emergenza.

