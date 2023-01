Rider rapinato in strada a Campi Bisenzio, via l'incasso delle pizze

Nella tarda serata di ieri a Campi Bisenzio un rider è stato bloccato e rapinato del ricavato delle consegne da un gruppo di malviventi incappucciati. È successo in via Pistoiese dove il giovane, a bordo del suo motorino, è stato imrpovvisamente fermato mentre stava rientrando in sede dopo aver consegnato le pizze a domicilio. Colto di sorpresa è stato spintonato e buttato per terra da 8 sconosciuti, che si sono impossessati dell'incasso, 100 euro, che il rider aveva nel marsupio.

Fortunatamente nessuna grave conseguenza per il fattorino, che non ha riportato lesioni e per cui non è stato necessario l'intervento dei sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Piero a Ponti e del Norm di Signa. I malfattori, che indossavano felpe scure con cappuccio e parlavano italiano, dopo la rapina si sono dileguati a piedi per le vie cittadine, facendo perdere le proprie tracce.