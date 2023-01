Risse tra giovani nella notte a Pisa, multato locale che vendeva alcol a minorenni

Più risse tra adolescenti sono state sventate la notte scorsa dal Nosu della polizia municipale di Pisa, nei luoghi della movida in città. In piazza Dante in particolare, come spiegato dal nucleo operativo di sicurezza urbana, si erano radunati oltre 100 giovani in forte stato di agitazione. Tra questi sarebbe culminata una rissa con un gruppo di giovani macedoni, già noti, che avrebbero colpito senza un motivo apparente un 18enne pisano, procurandogli lesioni al viso e alla mandibola per poi fuggire via. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Nosu con l'unità cinofila antidroga, disperdendo la folla.

Poco dopo però, davanti allo stesso locale, sarebbe scoppiato un nuovo tentativo di rissa con un 16enne che avrebbe aggredito un coetaneo e schiaffeggiato una ragazza, intervenuta per difendere l'amico. Sorpreso inoltre un esercizio pubblico a servire alcolici a minorenni, per il quale è stattata la sanzione al gestore. Nella stessa piazza sono stati anche sequestrati spinelli e piccole quantità di hashish abbandonate a terra dai presenti, alla vista del cane antidroga.