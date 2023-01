Sorpresi con dosi di cocaina in centro a Pisa, due arresti

Nella serata di ieri a Pisa due persone sono state arrestate per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, durante un servizio di controllo del territorio dei carabinieri. In particolare nel tardo pomeriggio i militari hanno sorpreso un giovane di vent'anni tunisino, mentre nascosto in una via vicino alla stazione ferroviaria, stava confezionando alcune dosi di cocaina. Il 20enne, che non si era accorto dell'arrivo dei militari, è stato bloccato dopo una breve fuga. Perquisito è stato trovato in possesso di quasi 5 grammi di droga e tutto l'occorrente per confezionare le dosi.

Nella tarda serata invece i carabinieri della stazione di Calci, di rinforzo in città per i servizi di controllo del weekend, hanno fermato in piazza dei Cavalieri un soggetto, sempre nordafricano, che si comportava in maniera sospetta. Sottoposto a perquisizione, l'uomo con sé aveva 11 involucri di cocaina per un peso di oltre 4 grammi.

I due soggetti, entrambi arrestati, saranno giudicati con rito direttissimo nella mattinata di lunedì 23 gennaio.