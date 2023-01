Al Palazzo delle Esposizioni di Empoli il 7° Torneo di Scacchi a Squadre

Dopo il successo delle precedenti edizioni, l’Associazione Sportiva Dilettantistica EMPOLI SCACCHI organizza per Domenica 29 gennaio 2023 presso il Palazzo delle Esposizioni di Empoli, il 7° Torneo di Sacchi a Squadre. La manifestazione risulta oramai tra le più prestigiose a livello nazionale, sia per il numero di partecipanti (oltre 250 scacchisti provenienti da ben 10 Regioni,) che per il livello dei partecipanti. Saranno presenti infatti Grandi Maestri, come Igor Efimov e Roberto Mogranzini, la campionessa italiana in carica WGM Olga Zimina, Maestri Internazionali e Maestri Fide, nonché tutte le categorie nazionali e non. Il Torneo si svolgerà su 9 turni, con tempo di riflessione di 12 minuti + 3 secondi a mossa. Le squadre saranno suddivise in tre fasce in base al livello agonistico (fascia A, B e C) ed ogni squadra sarà composta da 3 giocatori. Il torneo sarà arbitrato da ben 5 arbitri della Federazione Scacchistica Italiana. Il capo arbitro sarà l’internazionale Leonardo Bartolini. Contemporaneamente si svolgerà un Torneo a squadre riservato agli Under 16. Nel torneo saranno rappresentate tutte l’età; dal giocatore più giovane di 8 anni fino a quello più anziano che ne conta ben 97. La manifestazione si inserisce tra le molteplici iniziative per la divulgazione del gioco (come tornei, seminari e corsi), che l’ASD Empoli Scacchi organizza dal 2015, anno della sua costituzione, L'Associazione è divenuta in breve tempo un punto di riferimento per tutti gli appassionati del "nobil giuoco" presenti sul territorio. L'Asd Empoli Scacchi è affiliata alla Federazione Scacchistica Italiana ed al CONI, oltre ad essere inserita nell'Albo delle Associazioni riconosciute dal Comune di Empoli.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa