Altalena e giochi inclusivi, così è rinato il giardino di Cigoli

Inaugurata l'area a verde Madonna dei bimbi di Cigoli, alla presenza di una classe della scuola materna e una della prima "Cardi" di Cigoli, uno spazio che adesso può vantare attrezzature di ultima generazione, in grado di abbattere completamente le barriere architettoniche. Un intervento da circa 50mila euro voluto dall'amministrazione comunale e inserito in un progetto più ampio che prevede il censimento di tutte le aree a verde del territorio comunale, con una priorità negli interventi da realizzare. "Abbiamo avviato uno studio per la riqualificazione delle aree verdi comunali attrezzate e attrezzabili - spiegano il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e l'assessore ai lavori pubblici Marzia Fattori -. La riqualificazione degli spazi già attrezzati, prevede una serie di interventi che hanno l’obiettivo di migliorarne non solo la sicurezza e la fruibilità, ma anche quella di avviare una straordinaria manutenzione degli arredi rinnovando, adeguando ed incrementando le strutture ludiche. La gestione di questi spazi, comprende attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, e, la ricognizione del loro stato di usura, ci ha consentito, nel 2020 e nel 2021, di rimuovere alcune strutture, vecchie e non più a norma, grazie alle quali abbiamo così individuato le priorità e proceduto con la destinazione delle risorse per l'attuazione dell'intervento che ha interessato l'area di Cigoli".

L'obiettivo principale, oltre alla riqualificazione, era sicuramente quello di abbattere la barriera architettonica provvedendo alla realizzazione di pavimentazione in gomma sotto le attrezzature per i giochi all'aperto destinate ad uso pubblico, andando così ad eliminare le vie di fuga tra mattonella e mattonella, in modo da non ostacolare gli spostamenti dei soggetti in carrozzina all’interno dell'area ricreativa. E' stato installato un nuovo scivolo con cestello, un'altalena e alcuni trampolini a molle per i salti e giochi di equilibrio.

"I giochi e le attrezzature installate sono realizzate con materiali resistenti e durevoli, a ridotto impatto ambientale, nel pieno rispetto della normativa attuale - dichiarano ancora i due amministratori -. Quest'area diventa quindi un altro spazio a verde del territorio comunale riqualificato, con un'attenzione precisa ai bambini e alle bambini disabili che potranno quindi utilizzare questi giochi in sicurezza, divertendosi. L'amministrazione prosegue con questa operazione che interesserà anche altre zone, un piano che ci impegna molto anche in termini economici, ma che, siamo certi, porterà ad un incremento dei momenti di socialità che avvengono proprio grazie alla frequentazione di questi luoghi, con un'attenzione che resta alta sull'abbattimento delle barriere architettoniche, perché questi luoghi siano accessibili a chiunque".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa