Calcio a 5, nasce la squadra del Centro Giovani Sottosopra di Fucecchio

Il Sottosopra Centro Giovani del Comune di Fucecchio, in collaborazione con l'associazione Popoli Uniti, ha dato vita quest’anno ad una propria squadra iscritta al campionato di calcio a 5.

Un progetto non prettamente sportivo che trova le sue radici nell'impegno scolastico e familiare dei ragazzi partecipanti come elemento cardine per essere poi convocati per le partite. Nato la scorsa primavera, il progetto ha raccolto una partecipazione altissima e sta dando risultati molto positivi sia sul campo ma soprattutto sui banchi di scuola.

Quello che si chiedeva ai ragazzi per poter poi essere convocati, infatti, erano due cose: impegno nello studio e comportamento positivo in famiglia. Con l'avvicinarsi della fine del quadrimestre i risultati sono visibili: l'impegno scolastico ha accompagnato quello familiare, come testimoniato dai colloqui tenuti dagli operatori del centro giovani con i genitori, e soprattutto è andato di pari passo con gli appuntamenti calcistici che hanno visto la squadra chiudere il girone di andata al terzo posto in classifica.

È indubbio che lo sport rappresenti un veicolo di inclusione, aggregazione e partecipazione con un ruolo sociale fondamentale, che permette lo sviluppo di capacità e abilità essenziali per una crescita equilibrata.

Una scuola di vita, che insegna a rispettare le regole, stare con gli altri, condividere e contribuire al raggiungimento di obiettivi difficili, sfidanti, ma non impossibili. Il senso comune di appartenenza e partecipazione sono armi potenti, che, piano piano, possono realizzare quel cambiamento che da sempre si identifica nello sport, favorendo una maggiore coesione e anche una maggiore integrazione.