"Di vetro", si allunga la rassegna empolese: finale con il libro di David Parri

Si chiuderà sabato 4 febbraio 2023 la rassegna di eventi denominata ‘Di vetro’, promossa dai Mu6ei di Empoli, in collaborazione con la Biblioteca Comunale “Renato Fucini”, e non più il 27 gennaio.

Nel suggestivo Museo del Vetro, in via Ridolfi, 70, alle 18, si terrà la presentazione di “La non protagonista” – Un’idea di Empoli sul finire del ‘900. La città trasfigurata nel romanzo – di David Parri. A dialogare con lui, sarà la direttrice dei Musei di Empoli, Cristina Gelli.

“Di vetro” ha raccontato la nostra città attraverso il mondo delle vetrerie e della lavorazione degli oggetti di vetro, attraverso una serie di presentazioni di libri, nel luogo in cui la storia del vetro empolese è custodita da sempre. Gli autori si sono confrontati, di volta in volta, con esperti del settore in un dialogo aperto a tutti.

Per informazioni, è possibile inviare una mail all'indirizzo empolimusei@comune.empoli.fi.it o chiamare lo 0571 76714.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa