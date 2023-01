Forza Italia, dalla multiutility al Keu: confronto a Cerreto Guidi

Ritrovarsi a inizio dell’anno per un confronto, aperto a iscritti e sostenitori, sulle priorità del territorio. Venerdì 20 gennaio, presso la sede di Forza Italia di Cerreto Guidi si è tenuta un’iniziativa alla presenza dei dirigenti Provinciali e regionali del partito nel quale si è rinnovato l’impegno del partito azzurro per il territorio. Molti i temi di attualità che sono stati oggetto del confronto: multiutility, sanità, viabilità, giustizia e situazione dei comuni dell’Empolese Valdelsa, in vista delle prossime amministrative.

Ai lavori hanno partecipato anche il coordinatore regionale Sen. Massimo Mallegni e l’On. Chiara Tenerini, il responsabile dell’organizzazione regionale Federico Dabizzi, il coordinatore provinciale Paolo Giovannini, il vice Filippo Ciampolini e la coordinatrice dell’Unione dei comuni Sabrina Ramello.

Nello stesso giorno, a rimarcare la costante attenzione di Forza Italia al territorio anche negli organi centrali e di governo, l’On. Erica Mazzetti, componente VIII Commissione ambiente, è tornata sulla vicenda keu proponendone l’inserimento nella commissione d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti: “È un caso di rilevanza nazionale per la gravità e gli altissimi livelli di inquinamento rilevato, per le connivenze della politica e per le infiltrazioni mafiose. Un danno incalcolabile per l’ambiente e le persone ma anche un danno d’immagine per le imprese del distretto”.

Fonte: Ufficio Stampa