Gialloblu Castelfiorentino, vittoria contro San Casciano

Dopo la parentesi contro Monteroni, riprendere sul parquet di San Casciano la cavalcata del Gialloblu Castelfiorentino che nella seconda giornata del girone di ritorno espugna la palestra di via Montopolo per 79-85 riscattando la sconfitta subita all’andata e ribaltando la differenza canestri (59-62 il finale al PalaBetti). Due punti importanti per mantenersi in scia con le prime della classe e proseguire così la corsa verso l’obiettivo del quarto posto.

Di fronte al caldo pubblico locale, ne emerge una partita bella e combattuta fin dalle battute iniziali. Sono i padroni di casa ad approcciare meglio, con i ragazzi di coach Chiarugi che restano comunque in scia dando vita ad un prima frazione punto a punto (16-15 al 10′). Un botta e risposta che prosegue anche nel secondo quarto, con le squadre che si alternano al comando senza che nessuna riesca a prendere vantaggi consistenti: a metà gara il tabellone segna 34-35. Al rientro dall’intervallo, dopo l’equilibrio iniziale, la formazione castellana mette la testa avanti e prova ad allungare tanto che, dopo il passaggio al 30′ sul 49-57, tocca il +10 all’inizio della frazione finale. La gara, però, è tutt’altro che chiusa. Tre palle perse, infatti, permettono alla squadra di casa di tornare pericolosamente a -2 e riaprire completamente i giochi. Ne emerge così un finale di nuovo punto a punto dove due triple di un Iserani letteralmente on fire (26 realizzati) e una di Jacopo Talluri, indirizzano una sfida che, sul fallo sistematico, il Gialloblu chiude poi con freddezza dalla lunetta.

Prossimo impegno domenica alle ore 21 alla palestra Lazzeri di Empoli contro La Crocetta San Miniato.

BASKET SAN CASCIANO – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 79-85

Tabellino: Talluri J. 19, Zampacavallo 9, Talluri T. 4, Turini 12, Dragoni 4, Castellacci 3, Cavini 5, Iserani 26, Cetti 1, Ciampolini 2, Pratelli, Paciscopi. All. Chiargi. Ass. Miranceli.

Parziali: 16-15, 34-35 (18-20), 49-57 (15-22), 79-85 (30-28)

Arbitri: Fabbri e Lodovichi di Impruneta.