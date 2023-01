Giorno della Memoria nelle scuole e fuori: a Empoli teatro, incontri e passeggiata

Il programma di iniziative itineranti dedicate al Giorno della Memoria 2023 prosegue a Empoli insieme alle giovani generazioni con gli appuntamenti di mercoledì 25 gennaio. Due in particolare i momenti di incontro: alle 10, il Cenacolo degli Agostiniani di via dei Neri ospiterà "La deportazione politica a Empoli", iniziativa per gli alunni delle scuole primarie che ascolteranno racconti e testimonianze dei familiari degli ex deportati.

Nel pomeriggio, comincerà "Memoria in circolo", titolo del progetto a cura di Arci Empolese Valdelsa: alle 15.30, alla biblioteca della Casa del popolo di Ponte a Elsa, si terrà un incontro con ragazze e ragazzi del doposcuola nel corso del quale verrà donato il libro "La speranza tradita". L'iniziativa sarà replicata il 27 gennaio alle 18 alla Casa del popolo di Cortenuova con la donazione dello stesso testo e il 28 gennaio alle 9.30 alla Casa del popolo di Avane per arricchire gli scaffali della biblioteca lì presente.

Gli eventi del 25 gennaio lasceranno spazio anche al teatro. Grazie all'impegno di Aned e Istituto superiore Ferraris Brunelleschi, il 27 gennaio alle 21.15 e il 28 gennaio alle 10.30 (in replica per gli studenti), al Teatro Shalom, riflettori sullo spettacolo a cura del laboratorio teatrale dell'istituto empolese dal titolo "Al sacco e al fuoco".

Riflessioni, incontri, ascolto, teatro, ma il cartellone di iniziative prevede anche sport e movimento grazie alle "Passeggiate della memoria", organizzate in collaborazione con Uisp Empolese Valdelsa, Sezioni Soci Coop di Empoli, Giallo Mare Minimal Teatro e ANED Empolese Valdelsa. La prima è in programma il 28 gennaio alle 15 alla scoperta delle pietre d’inciampo installate nel 2022 a Santa Maria e Avane con esposizioni teatrali di Giallo Mare Minimal Teatro (ritrovo alle 15 alla Casa del popolo di Avane). Le altre due si terranno il 18 febbraio e il 4 marzo.

Ultimo appuntamento del ‘Giorno della memoria 2023’ a gennaio, il 30, con due momenti: alle 15 al campo sportivo "Lido Gavazzi" di Avane si terrà "Il calcio è memoria", partita di calcio sociale aperta alla cittadinanza, mentre alle 16 al circolo culturale Auser in via Lavagnini si parlerà di "Perché la guerra?" (carteggio Freud - Einstein), a cura della psicanalista Anna Passaponti.

Il ‘Giorno della Memoria’ raccoglie tanti progetti per tutte le età pensati per raccontare e far riflettere sulla storia, sul valore del ricordo e su temi come democrazia, libertà, rispetto dell'altro e dei diritti di ognuno. Il cartellone di eventi è stato realizzato grazie al lavoro di rete fatto da amministrazione comunale, biblioteca Renato Fucini, Aned Empolese Valdelsa, Arci Empolese Valdelsa, Centro Giovani Avane, Istituto superiore Ferraris Brunelleschi di Empoli, Uisp Empolese Valdelsa, sezione Soci Coop di Empoli e Giallo Mare Minimal Teatro.

"La programmazione della giornata della memoria non è solo rivolta alle scuole ma punta al coinvolgimento dell'intera cittadinanza - ricorda Alessio Mantellassi, presidente del Consiglio comunale con delega alla Cultura della memoria e Partecipazione - I prossimi appuntamenti, in collaborazione con tante associazioni, mirano esattamente a questo. Le iniziative culturali che ci attendono si terranno di sera o nel pomeriggio in modo da favorire la partecipazione di tutti coloro che sono interessati, anche gli adulti. E saranno di vario tipo: per esempio vi sarà la partita del Calcio sociale, ci saranno le Passeggiate della memoria o ancora appuntamenti teatrali. Occasioni diverse, da cogliere. L'auspicio è registrare un'ampia partecipazione a queste differenti occasioni di incontro e di fruizione di valori importanti, come quello della memoria".

LA VETRINA della BIBLIOTECA COMUNALE - La vetrina principale della biblioteca "Libri alla finestra" è stata allestita con una selezione di volumi, film e documentari che raccontano la Memoria. L’iniziativa è stata organizzata per celebrare il 27 gennaio, Giorno della Memoria.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa