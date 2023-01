Il Ministro Locatelli visita la Fondazione Stella Maris

Il Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha visitato oggi la struttura IRCCS Fondazione Stella Maris a Marina di Pisa.

“Come avevo annunciato dopo aver letto la sua storia, ho voluto incontrare il ragazzo, oggi ventenne, che dal 2017 è affidato alle cure della struttura e i cui genitori non sono andati più a trovarlo – spiega il Ministro -. Sono contenta di aver constatato che è circondato da amici e che ha quindi trovato l’affetto e il calore che merita anche tra gli operatori del centro, mi terrò in contatto con il presidente della Fondazione e seguirò i progetti futuri di questo importante centro di ricerca, riabilitazione e accoglienza per minori e adulti con disabilità intellettive, disturbi dello spettro autistico e patologie complesse anche con implicazioni psichiatriche”.

Il Ministro Locatelli prima di visitare la struttura IRCCS Fondazione Stella Maris, ha anche incontrato, presso la Prefettura di Pisa alla presenza del Prefetto Maria Luisa D’Alessandro, i genitori di Mattia Giordani, un giovane con autismo che era stato vittima di maltrattamenti nella struttura di Montalto insieme ad altri ospiti. “La storia di Mattia è molto dolorosa – sottolinea il Ministro -, ho ascoltato con attenzione le parole dei genitori e mi auguro che la giustizia faccia al più presto il suo corso”.





