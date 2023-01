La Prefettura ricerca un immobile da adibire a sede della Questura di Prato

La Prefettura di Prato informa di aver pubblicato sul proprio sito istituzionale – nella sezione Bandi di Gara e Contratti – un avviso concernente l’indagine di mercato avviata per individuare un immobile da acquisire in locazione per adibirlo a sede della Questura di Prato e degli alloggi di servizio del Personale della Polizia di Stato. L’avviso contiene in dettaglio le caratteristiche che l’immobile deve possedere ed ogni indicazione sulle modalità per presentare eventuali proposte, che dovranno pervenire entro il termine del 28 febbraio prossimo.

Fonte: Ufficio Stampa