Le inedite poesie di Maria Baroncelli donate alla biblioteca di Cerreto Guidi

Una significativa donazione libraria alla Biblioteca "Emma Perodi" di Cerreto Guidi. Si tratta di un prezioso materiale della poetessa cerretese Maria Baroncelli nata a Firenze nel 1882, ma vissuta a Cerreto Guidi fino alla morte, nel 1970.

Le sue belle ed intense poesie sono praticamente quasi tutte inedite. Dopo la sua scomparsa, il nipote Ugo Catola è entrato in possesso dei documenti di cui ben presto si è potuto accertare il valore. Proprio con l’obiettivo di rendere pubblico un così interessante patrimonio, il nipote ha deciso di donare il materiale alla Biblioteca "Emma Perodi" di Cerreto Guidi, dove verrà conservato.

In particolare la donazione consiste in otto volumi di poesie numerati progressivamente, manoscritti dalla poetessa e da lei riordinati; tre copie di una pubblicazione di alcune poesie dal titolo "Nel solco del pensiero" edite nel 1958 per Bemporad Marzocco; un quaderno manoscritto di un romanzo giovanile della poetessa, intitolato "Il trovatello"; un CD contenente l’opera omnia della poetessa.

Il materiale è stato consegnato nei giorni scorsi nelle mani del Sindaco Simona Rossetti. "Ringrazio sentitamente a nome di tutta la comunità Ugo Catola - afferma Simona Rossetti - per la donazione degli scritti della nonna, fatta alla nostra Biblioteca. I libri confluiranno in un apposito fondo e tutti ne potranno beneficiare scoprendo le qualità e il talento di questa scrittrice cerretese che con il suo materiale generosamente donato dagli eredi, arricchisce il patrimonio librario della nostra Biblioteca".

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa