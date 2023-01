Lite in piazza tra ragazzi, un minorenne risultava scappato da una struttura protetta

Lite in piazza Vittorio Emanuele a Pisa ieri tra due gruppi di giovani stranieri. Sul posto i poliziotti hanno identificato tre ragazzi maggiorenni di nazionalità egiziana, tutti in regola con il permesso di soggiorno e due ragazzi minorenni di nazionalità tunisina. L'alterco tra i due gruppi scaturiva da uno scambio di sguardi a loro dire non graditi, e per fortuna non era passato alle vie di fatto per il tempestivo intervento della Polizia. I due ragazzi di origine tunisina, entrambi privi di documenti, venivano accompagnati in Questura per la compiuta identificazione e la individuazione delle figure di riferimento cui affidarli, così come previsto dalla legge.

Uno dei due, 17enne residente a Pisa, è stato affidato al fratello fatto giungere in Questura. L’ altro, 16enne, risultava scomparso in quanto allontanatosi da una struttura per minori siciliana, pertanto è stato trattenuto e, all’esito della ricerca di un posto letto, è stato collocato presso una struttura deputata all’ accoglienza dei minori stranieri non accompagnati a figure adulte di riferimento