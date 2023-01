Malore per un 77enne a Castelfiorentino, allertato Pegaso

Per soccorrere un 77enne vittima di un malore è stato allertato anche l'elisoccorso Pegaso a Castelfiorentino alle 12.30 di quest'oggi. Per raggiungere il luogo dell'intervento in via del Bersaglio, nelle campagne poco distanti dal centro castellano, è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco di Petrazzi perché l'automedica, a sostegno dell'ambulanza, è rimasta inizialmente impantanata nella strada di campagna. Per questo l'eliambulanza è stata chiamata a intervenire, ma non c'è stato bisogno.