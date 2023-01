Offerte di lavoro per operai e impiegati tra Empoli e San Miniato

Torniamo a parlare di lavoro. Entra in gioco ogni lunedì in aiuto di chi è in cerca di un lavoro la vetrina degli annunci di lavoro dell'agenzia Synergie Italia - filiale di Empoli, in esclusiva su gonews.it.

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all’indirizzo empoli1@synergie-italia.it

ADDETTI ALLA GEMATA E SPRUZZO

Le risorse, inserite nel reparto rifinizione, si occuperanno di:

- spruzzatura delle pelli e miscelatura dei colori,

- eseguire gli ordini della macchina, quali piazzarla, prepararla prima della partenza del turno e pulirla,

- manutenzione del macchinario.

Per queste posizioni si richiedono delle risorse che abbiano maturato delle precedenti esperienze in ruoli affini.

Si richiede disponibilità immediata.

Luogo di lavoro: Capraia e Limite

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/addetti-alla-gemata-e-spruzzo-150217/it/

IMBIANCHINO/A

La figura andrà a inserirsi all'interno del team di lavoro e dovrà occuparsi di lavori di Imbiancatura e Verniciatura.

Necessaria esperienza pregressa maturata nella mansione e/o come cartongessista.

Luogo di lavoro: San Miniato

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/imbianchinoa-150623/it/

IMPIEGATO/A CONTABILE JUNIOR

La risorsa si occuperà di contabilità generale, registrazioni e fatturazione.

Per questa posizione si ricerca una figura che provenga da un percorso di studio di stampo economico, preferibilmente in possesso di una laurea. L'aver maturato anche una breve esperienza in ambito di contabilità rappresenta un plus.

Luogo di lavoro: San Miniato

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/impiegatoa-contabile-junior-149851/it/

MAGAZZINIERE MULETTISTA

La risorsa si occuperà della gestione del carico e scarico di merci e in generale di attività di magazzino.

Il candidato ideale ha maturato esperienza nella mansione ed è munito di patentino del muletto.

Luogo di lavoro: Fucecchio

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/magazziniere-mulettista-150633/it/

OPERAI/E CALZATURIFICIO

Le risorse saranno inserire all'intero della manovia di montaggio e/o della manovia di rifinizione per occuparsi delle diverse fasi della grattatura, montaggio, pulizia scarpa, scatolatura, masticiatura, controllo qualità.

Si valutano profili anche senza esperienza purché siano fortemente motivati, seri e disponibili da subito.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/operaie-calzaturificio-150638/it/

IMPIEGATO/A UFFICIO UFFICIO IT

La risorsa, inserita in una realtà dinamica e in costante crescita, si occuperà di :

assistenza utenti; integrazione e comunicazione tra il sistema gestionale ERP e i dispositivi del reparto produttivo.

La risorsa ideale dovrà possedere solide conoscenze di networking intese come capacità di comprendere e risolvere le eventuali

problematiche di rete e degli utenti oltre che un'ottima conoscenza dei database relazionali con preferenza di Sqlserver /AS400.

Completano il profilo:

- conoscenza di ambienti virtualizzati VDI e Vmware;

- conoscenza di interfaccia industriale su macchinari interconnessi.

Luogo: Fucecchio

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/impiegatoa-ufficio-ufficio-it-149296/it/