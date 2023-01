Pregiudicati e con patente sospesa: arresti dei carabinieri a San Miniato e Pisa

Nell’hinterland pisano, i carabinieri di Pisa hanno arrestato un 29enne, in esecuzione di ordine di carcerazione; nello specifico, l’uomo dovrà scontare una pena di mesi 9 e giorni 16 per i reati di furto, resistenza a Pubblico Ufficiale, ricettazione e lesioni ed al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Pisa.

Inoltre, sempre i Carabinieri della Compagnia di Pisa hanno denunciato in stato di libertà una persona per rifiuto di sottoporsi ad accertamenti, volti ad evidenziare eventuale influenza degli stupefacenti alla guida. I militari hanno denunciato il conducente che, controllato alla guida di ciclomotore e sorpreso in possesso di cocaina, si rifiutava di fare l'accertamento in una struttura sanitaria come previsto dal Codice della strada. Inoltre era senza patente perché sospesa a seguito di recidiva nel biennio.

A San Miniato i carabinieri hanno arrestato un 50enne del comprensorio del Cuoio, dando esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare in carcere. L'uomo è stato trovato all’interno di un’abitazione di altre persone. A lui vengono contestati reati contro il patrimonio, commessi nel Fiorentino l’estate scorsa.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Pisa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.