Prima assemblea di Anpi San Miniato a Cigoli: partecipazione ampia e molti progetti per il 2023

Si è svolta nel pomeriggio di sabato 21 gennaio la prima assemblea delle iscritte e degli iscritti dell'Anpi di San Miniato.

Dopo un intervento di Angelo Frosini, che ha ricordato, nel 65esimo anniversario della sua scomparsa, l'ex sindaco di San Miniato Concilio Salvadori, si è discusso dell'attualità nazionale e internazionale e del futuro dell'associazione.

Numerosi gli interventi e ricco il dibattito tra le persone presenti, concluso dal presidente provinciale dell'Anpi Bruno Possenti che ha ribadito l'importanza che l'associazione lavori insieme alle scuole di ogni ordine e grado, seguendo la strada indicata dal protocollo d'intesa tra Anpi e Ministero dell'Istruzione per diffondere la Costituzione nelle scuole, e l'urgenza di parlare delle riforme costituzionali all'ordine del giorno, affinché ci sia piena consapevolezza, da parte della cittadinanza, delle conseguenze che alcune proposte come l'autonomia differenziata potrebbero portare.

"Stiamo lavorando ad una bella iniziativa nel nostro comune, da organizzare nei giorni precedenti alla Festa della Liberazione dal nazifascismo", dichiara il presidente Delio Fiordispina. "Un'intera giornata di socialità, di riflessione e di cultura dedicata ai temi della pace e della democrazia. Sarà anche un modo per festeggiare il nostro primo compleanno. Durante questa assemblea è emersa la volontà e anche la necessità, da parte di molte iscritte e molti iscritti, di riunirci e confrontarci sempre più spesso. È una promessa che intendiamo mantenere, ed un invito anche a crescere che speriamo di poter concretamente raccogliere. A questo proposito ricordo a tutte le persone interessate che è aperto il tesseramento 2023. Chi vuole può scriverci ad anpisanminiato@gmail.com per rinnovare o richiedere la tessera"

Fonte: ANPI San Miniato