Principio d'incendio alla scuola elementare, 200 bambini evacuati a Montespertoli

Il principio d'incendio al quadro elettrico all'esterno del primo piano della scuola Machiavelli di Montespertoli ha causato l'evacuazione questa mattina dei circa 200 bambini delle 10 classi della elementare del capoluogo. Nulla di preoccupante e nessun ferito, anche se alle 9.30 di questa mattina è stato attivato il piano di maxiemergenza per il rischio potenziale della situazione.

Sul posto i vigili del fuoco, la polizia municipale, gli operai del Comune di Montespertoli e varie ambulanze della Pubblica assistenza di Montelupo e Montespertoli e da fuori sono giunte per aiutare i bambini usciti in fretta dalla scuola. A causa del freddo, alcuni non hanno potuto prendere il loro cappotto e sono stati aiutati con le coperte termiche per non prendere freddo. Molti sono stati accolti in Comune e alla Casa del Popolo lì vicino.

I genitori e i parenti sono stati richiamati per portare bambini e bambine a casa. I vigili del fuoco stanno ancora esaminando la situazione. La situazione più complicata, per fortuna visto che non c'è stato pericolo, è stata gestire la viabilità nella strada di fronte alla scuola considerando le ambulanze e l'arrivo dei genitori per portare i piccoli a casa.

"Speriamo di poter accendere il riscaldamento per domani - spiega il sindaco Alessio Mugnaini, presente in questa mattina movimentata - perché il quadro elettrico era vicino alla caldaia e alle pompe di calore".