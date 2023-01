Protocollo d'intesa tra il Comune di Signa, l'associazione Plastic Free, e ODV Onlus

Firmato questa mattina presso la Sala Giunta del palazzo comunale il protocollo d’intesa fra l’Amministrazione Comunale e l’associazione Plastic Free alla presenza del sindaco Giampiero Fossi e del referente Plastic Free per Signa Alessandro Impalà.



“La sottoscrizione del protocollo d’intesa con Plastic Free è un atto volto a promuovere iniziative e attività di sensibilizzazione per la cittadinanza sui temi del riciclo e della tutela ambientale – commenta il sindaco Giampiero Fossi – Sono quindi molto soddisfatto per la firma di questo protocollo che ci permetterà di organizzare sul territorio tante iniziative per la corretta informazione dei cittadini sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, e sugli effetti devastanti che essa produce sull’intero ecosistema”



L’associazione Plastic Free – attiva ormai su tutto il territorio italiano e anche all’estero – intende promuovere azioni di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti solidi urbani; favorire iniziative di valorizzazione dell’ambiente e delle materie prime; informare i cittadini sul ciclo dei rifiuti nell’ottica di una riduzione del consumo di plastica e del riuso dei beni.



“La nostra missione è la lotta alla plastica e all’abbandono dei rifiuti, impegnandoci nella corretta informazione sui temi del riciclo e della tutela ambientale – dichiara Alessandro Impalà, referente Plastic Free per Signa - Struttureremo un calendario di iniziative insieme all’Amministrazione Comunale rivolte ai cittadini - giornate di raccolta rifiuti, passeggiate ecologiche, corsi di formazione, progetti nelle scuole – che ci consentiranno di far diventare Signa totalmente plastic free. Già entro febbraio pianteremo quattro alberi da frutto - due alla scuola Leonardo da Vinci e due alla Dante Alighieri – per consentire ai più piccoli di entrare a contatto diretto con la natura e iniziare ad abbracciare il concetto di salvaguardia dell’ambiente; in più, siamo già a lavoro per l’incremento dei cestini di raccolta sul territorio e l’organizzazione della prima passeggiata ecologica del 2023”

Fonte: Comune di Signa - Ufficio Stampa