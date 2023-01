Punto nascita, Pescia Cambia chiede che vengano rispettati gli impegni

È stata protocollata in queste ore una mozione con la quale il gruppo consigliare di Pescia Cambia intende sollecitare che quanto più volte affermato sulla riapertura di questa importante funzione dell’ospedale pesciatino venga effettivamente realizzato.

Questo il testo del documento presentato ufficialmente:

Mozione sulla situazione Punto nascita

Abbiamo espresso fin da subito le nostre preoccupazioni sulla riapertura del Punto nascita dell'Ospedale di Pescia, nonostante le rassicurazioni e gli impegni assunti dall'Asl e dalla Regione nei confronti della Conferenza dei sindaci della Valdinievole;

E' appena il caso di ricordare la raccolta di firme contro la chiusura, indetta dal nostro gruppo e da altri comitati, a cui non e' seguita nessuna risposta da parte della stessa Asl o dalla Regione;

Nel merito abbiamo appreso della richiesta di deroga al Ministero e dell'indizione dei concorsi per la copertura degli organici di ginecologi, ostetrici, infermieri, ecc, necessari per l'ottenimento della deroga ma, ad oggi, non sappiamo ne' gli esiti ne' se gli stessi siano sufficienti per i parametri richiesti;

Le preoccupazioni per la riapertura si sono rafforzate via via che le scadenze per la riapertura si succedevano: prima ottobre, mai creduta possibile, poi dicembre, poi gennaio ma nessuna vera certezza;

Adesso assistiamo ad un rimpallo incomprensibile fra Regione e Ministero per la concessione della deroga, secondo noi mero fatto tecnico se rispettate gli standard di personale e sicurezza della struttura;

Situazione inoltre aggravata dalla richiesta, piu' volte reiterata dal Sindaco Giurlani, della presenza dei vertici Asl ad un consiglio comunale aperto sulla situazione dell'Ospedale e della sanita' pesciatina a cui non e' mai stata data risposta;

una situazione non più sopportabile, per cui chiediamo al Sindaco e alla giunta di

- acquisire informazioni certe sulla riapertura del Punto nascita e i tempi previsti;

- un quadro certo sulla situazione dell'Ospedale e dei servizi, primari che ancora mancano, personale, Cup e Pronto soccorso;

- richiedere un impegno concreto alla Conferenza dei Sindaci su questi temi il cui sviluppo incide pesantemente sulla situazione sanitaria della Valdinievole;

- di valutare l'opportunita' di rilanciare una mobilitazione popolare su queste questioni, fondamentali per l'intera comunita' pesciatina e valdinievolina.

Il Gruppo Consiliare di Pescia Cambia