Scopre i ladri in casa, viene immobilizzato a letto: rapina a Montespertoli

Un'altra rapina in casa nell'Empolese Valdelsa, dopo il colpo degli scorsi giorni ai danni di una coppia di anziani a Ponte a Cappiano (Fucecchio). Siamo a Montespertoli. L'80enne residente ha scoperto che tre persone gli stavano aprendo la cassaforte tagliandola con un flessibile. L'anziano è stato spinto e gli è stato spruzzato dello spray in volto. Poi gli è stato rotto il cellulare ed è stato bloccato sul letto da uno dei soggetti. Dopo aver completato lo svuotamento della cassaforte, portando via gioielli in oro, i malviventi si sono dati a gambe nelle campagne di zona. Una volta soccorso l'anziano, non è stato trasferito in pronto soccorso per sua stessa volontà. Indagano i carabinieri della compagnia di Scandicci, competenti territorialmente.