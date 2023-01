Rischio ghiaccio, stanotte a Firenze scatta il codice giallo

Stanotte scatta una nuova allerta ghiaccio a Firenze. Il Centro funzionale regionale (Cfr) ha emesso, per la zona che riguarda anche la nostra città, il bollettino di valutazione delle criticità con cui stabilisce, dalla mezzanotte di domani, martedì 24 gennaio, codice giallo. L'allerta si concluderà alle 10 dello stesso giorno. Oltre Firenze sono interessati anche i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

La sala operativa della protezione del Comune di Firenze rimarrà aperta anche la notte per fronteggiare ogni necessità, gli spargisale saranno operativi nella zona collinare. (fn)

Previsione fino alle 24 di domani (fonte Cfr):

oggi, lunedì, minimo depressionario in transito sulla penisola italiana, in colmamento tra la sera e domani.

NEVE: oggi, lunedì, deboli nevicate in Appennino e sui rilievi dell'interno a quote superiori a 300-400 m circa. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni in serata. Domani niente da segnalare.

GHIACCIO: oggi, lunedì, niente da segnalare. Dalla sera di oggi, temperature in calo con valori sottozero nella mattina di domani su buona parte delle zone interne e possibilità di formazione di ghiaccio nelle zone interessate alle nevicate.