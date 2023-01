Sangiuliano a Montelupo, Pavese (FdI): "Primo passo per rivalorizzare l'Ambrogiana"

C’è soddisfazione fra le fila di Fratelli d’Italia per la visita del Ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano, sabato scorso, alla villa medicea dell’Ambrogiana a Montelupo.

“ La visita del ministro Sangiuliano, fortemente voluta anche dal sottoscritto, dai nostri parlamentari e dai nostri eletti nell’istituzione montelupina - spiega Federico Pavese, dirigente regionale e portavoce di zona Fdi - è un primo passo per riprendere le fila della valorizzazione della villa dell’Ambrogiana attraverso la bella opportunità degli Uffizi diffusi. Ed è anche la dimostrazione che il governo Meloni, a poco più di tre mesi dal proprio insediamento, ha chiaro l’obiettivo di valorizzare i territori con progetti di ampio respiro che non si fermano ai confini comunali montelupini ma possono creare sviluppo per l’intera zona dell’Empolese.”

“Giusto legare la realizzazione di una importante sede degli Uffizi diffusi nella villa montelupina, all’ammodernamento delle infrastrutture viarie come la FiPiLi. - continua Pavese - ottimo il voler creare un tavolo tecnico fra i vari enti coinvolti, quali comune, regione e ministero. Più che positive le parole del direttore degli Uffizi Schmidt, prontissimo a trasferire decine e decine di opere d’arte, oggi relegate nei magazzini fiorentini, a Montelupo.”

Ci sono quindi tutte le condizioni perché si possa continuare a credere in un progetto che, dopo le dismissioni della villa da Opg, è l’unica soluzione percorribile che fortunatamente è arrivata dopo un primo periodo senza grandi idee per un immenso patrimonio storico, artistico e culturale, l’unica villa Medicea con sbocco fluviale, che rischiava un lento oblio che, in maniera bipartisan, tutti stanno cercando di scongiurare.

Fonte: Ufficio Stampa