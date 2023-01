"Nostro allenatore aggredito, faremo un esposto": parapiglia in Serie D

Parapiglia in Serie D. Durante la partita Scandicci 1908 - Real Forte Querceta di ieri, la squadra ospite ha denunciato l'aggressione del suo allenatore Simone Venturi. Ecco quanto comunicato dalla squadra.

"L'allenatore della prima squadra Simone Venturi è stato trasportato in ospedale in seguito a un’aggressione subita all’interno del recinto di gara. Si precisa che mister Venturi è stato aggredito da parte di una figura riconducibile alla società locale e già presente all’interno dell’impianto sportivo al momento dell’arrivo del gruppo squadra ospite, e nell’occasione sono stati aggrediti anche due calciatori bianconerazzurri. La società condanna fermamente l’accaduto e si riserva di agire nelle sedi opportune per tutelare i propri tesserati. Tramite i propri legali, inoltre, la società presenterà un esposto alla FIGC al fine di evitare nuovi spiacevoli episodi, che nulla hanno a che vedere con lo spirito del gioco".

Per la cronaca il vantaggio di Scandicci era arrivato con Brega su colpo di testa nel primo tempo. Nel secondo tempo il pari ospite con Verde dopo una punizione. Al 94' la vittoria dello Scandicci con Saccardi.

Dopo il triplice fischio, che ha concluso con un'espulsione del giocatore Bartolini dalla panchina, dopo la sua sostituzione, il quale aveva affrontato il portiere di casa che era andato a festeggiare davanti la panchina, come da foto.