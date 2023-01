Senza tetto trovato morto in un ex campo nomadi in Versilia, nessun segno di violenza

Tragica scoperta questa mattina nell'ex campo nomadi a Torre del Lago, in Versilia, dove un uomo di 49 anni è stato trovato morto. A trovare il corpo dell'uomo, un senza fissa dimora, è stato un amico che non lo vedeva da circa 15 giorni e che era andato a trovarlo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorsi ma non c'è stato niente da fare poiché, da un primo accertamento, pare che il decesso fosse avvenuto da tempo. Da quanto emerso non sarebbero stati rilevati segni di violenza sul corpo dell'uomo, che sembra soffrisse di una malattia. Il 49enne, tunisino, avrebbe trovato riparo nei locali utilizzati per le docce nell'ex campo nomadi di via Cimarosa, dove viveva in cattive condizioni.