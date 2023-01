Sos sangue: altre 31 donazioni al Centro trasfusionale grazie ai Cavalieri di Malta

Stavolta i testimonial sono stati i Cavalieri dell’Ordine di Malta, una decina di membri del gruppo pisano del Cisom-Corpo italiano di soccorso Ordine di Malta che, domenica scorsa, hanno donato il sangue al Centro trasfusionale dell’Ospedale di Cisanello insieme ad altri donatori e alle associazioni (Avis, Fratres, Croce rossa, Pubblica assistenza di Pisa, Cascina e San Giuliano Terme).

Così l’ennesima apertura straordinaria domenicale ha fruttato all’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti (direttore, dottor Alessandro Mazzoni) almeno 31 donazioni fra sangue intero, emocomponenti e donazioni differite (prima volta).

Un bel bilancio che rende merito al lavoro instancabile fatto da tutto lo staff sanitario del Centro trasfusionale per recuperare quante più sacche possibili, uno strumento cruciale per un ospedale a vocazione chirurgica come l’Aoup. Le iniziative speciali coordinate dalla caposala Anna Michelotti andranno ancora avanti e vanno a sommarsi alle donazioni periodiche routinarie che, fortunatamente, non mancano mai. Ne sono prova i militari dell’Esercito di stanza al Capar – Centro addestramento paracadutisti di Pisa (Brigata paracadutisti Folgore) che, in queste settimane, si sono presentati in oltre 150 per dare il loro prezioso contributo all’ospedale.

L’Aoup ringrazia tutti vivamente e ricorda che il Centro trasfusionale di Cisanello (Edificio 2, Ingresso C) è aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 per la donazione e dalle 11 alle 13 per gli esami pre-donazione. I referti possono essere ritirati dal lunedì al sabato, dalle 11 alle 13. E’ possibile prenotare le donazioni o gli esami pre-donazione chiamando le associazioni dei donatori o la struttura allo 050/993741-3742

Fonte: AOU Pisa