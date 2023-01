Successo per "Sì, ricomincia da Zero" a Empoli: raccolti fondi per i bambini dell'Uganda

Quasi trecento persone al teatro Shalom di Empoli ad applaudire e a cantare insieme al gruppo “TeatroZero”, per la potente voce di Emanuele Ginori, capace di creare l'atmosfera di solidarietà e creatività del grande cantante romano.

Lo spettacolo dal titolo "Sì, Ricomincia da Zero!" è andato in scena domenica 22 gennaio 2023 dalle ore 16:30 alle ore 18:30 con grande generosità da parte degli artisti che si sono succeduti in scena accompagnati dalla narrazione dell'ideatore della kermesse musicale Maurizio Orselli.

Il brano di apertura è stato "La Favola mia" in un caleidoscopico cambio di abiti per il protagonista, accompagnato da altri cantanti e musicisti come:

Paolo Ax, Antonio Ferri, Antonella Grattarola, Roberto Maestrelli, Marinella Marcacci, Mario Pelagotti, nonché dai balletti e dalle coreografie del corpo di ballo della Scuola Simon Dance Studio di Empoli, diretta da Simona Cerbioni.

Antonella ha poi cantato “Un’apertura d’ali” e “Ed io ti seguirò” mentre Marinella si è cimentata con la canzone "Quanto ti amo".

Un bel momento di solidarietà e di socializzazione, con un ricco buffet alla fine del primo tempo, offerto gratuitamente.

Il ricavato del pomeriggio musicale, come spiegato dalle dottoresse Alda Malasoma e Assanta Nadia, è andato alla Onlus Marta per i bambini di Pakwach in Uganda. Con "I migliori anni della nostra vita" l'evento è volto al termine, tra applausi e grande commozione da parte degli artisti e del pubblico presente.

Fonte: Ufficio Stampa