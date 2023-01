Use Computer Gross, Valentino: "Ko prevedibile"

Niente da fare contro Fabriano. La terza forza del campionato ha rispettato piuttosto agevolmente il pronostico battendo al Pala Sammontana l’Use Computer Gross nel primo match del girone di ritorno. Una serata che il coach biancorosso Luca Valentino commenta così: “Era prevedibile – attacca – è una squadra che viaggia ad 83 punti di media e quindi i 90 segnai contro di noi fanno sì effetto ma per loro non sono una novità. Noi abbiamo fatto il possibile alternando diversi tipi di difesa e cercando di restare attaccati il più possibile alla partita. Lo sforzo che abbiamo fatto nella prima metà di partita lo abbiamo pagato poi dopo ed il divario è così aumentato. Quindi, sommando questo ai valori cui accennavo prima, ecco spiegato il divario finale. In generale avevo chiesto ai ragazzi di fare attenzione a determinate cose. Qualcosa mi è piaciuto, qualcosa un po’ meno ed è su questo che dovremo lavorare”. Fra i motivi di interesse del match con Fabriano il debutto di Riccardo Agbortabi, seppur arrivato a Empoli solo poche ore prima della gara. “E’ un ragazzo che avevamo notato a Piacenza – prosegue – alcuni movimenti di mercato hanno fatto sì che ci fosse la possibilità di prenderlo ed abbiamo colto l’occasione. Apporta fisicità ed energia e, nella nostra situazione dei senior, credo possa darci una mano. Ovviamente ha bisogno di lavorare col gruppo per crescere e dare il contributo che ci aspettiamo da lui”.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa