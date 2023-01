Vinti 2,5 milioni al 10eLotto a Montelupo Fiorentino

Montelupo Fiorentino protagonista dell’ultimo concorso del 10eLotto: nel comune in provincia di Firenze un fortunato giocatore ha centrato la vincita più alta dell’anno, un 10 Oro da 2,5 milioni di euro.

Da segnalare, riporta Agipronews, anche tre 9 Oro da 50mila euro l’uno, realizzati rispettivamente a Barletta, Cosenza e Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli. Si festeggia anche in Lombardia per vincite complessive dal valore di 50 mila euro: a Pessano con Bornago vinti 25 mila euro con un 6 Oro, seguito da un 4 Oro messo a segno a Lentate sul Seveso, provincia Monza e Brianza, da 15 mila euro, mentre a Uboldo, in provincia di Varese, indovinato un 6 Doppio Oro da 10 mila euro.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 26,7 milioni di euro per un totale di oltre 238 milioni durante tutto l’anno.