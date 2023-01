Wiki Loves Monuments, Montespertoli accoglie la premiazione toscana

Il 28 gennaio, al Museo della Vite e del Vino di Montespertoli, ore 16, si terrà la premiazione del concorso fotografico dei monumenti e del territorio per Wikipedia. Come ogni anno, a settembre, si svolge in Toscana il “Wiki Loves Monuments” (WLM) organizzato dai volontari wikimediani, con l’obiettivo di raccogliere scatti di monumenti e siti per documentare e valorizzare l’immenso e variegato patrimonio storico, culturale, architettonico e paesaggistico del nostro territorio.

Le immagini raccolte al concorso saranno usate in seguito sulla grande enciclopedia libera Wikipedia e per promozione sui canali social. L’edizione locale di WLM è giunta quest’anno alla settima edizione e nel 2018 la Toscana è divenuta la prima regione in Italia per numero di caricamenti sul sito.



“Siamo orgogliosi di ospitare la premiazione di Wiki Loves Monuments 2022 a Montespertoli e ringraziamo tutti i volontari wikipediani per l’enorme lavoro fatto in questi anni. Attraverso la fotografia e la pubblicazione di immagini di monumenti e opere d’arte, abbiamo l’opportunità di far conoscere le meraviglie dei nostri territori, anche quelle più nascoste. Grazie al prezioso contributo dei volontari, siamo in grado di arricchire, espandere e organizzare il patrimonio culturale digitale nazionale e di permetterne una maggiore fruizione, sia locale che internazionale” dichiara Alessandra De Toffoli, Assessore alla Cultura.

“Ringrazio il comune di Montespertoli per l’ospitalità presso il Museo della Vite e del Vino, location posizionata in una zona bellissima e che caratterizza la nostra regione. Come volontari wikipediani toscani siamo impegnati nella promozione del concorso WLM per la valorizzazione sia dei monumenti principali sia dei monumenti più piccoli, che spesso risultano trascurati ma che complessivamente completano il quadro della ricchezza storica e diffusa del territorio, soprattutto in chiave di implementazione delle pagine wiki. Auspichiamo una sempre maggiore partecipazione a questo concorso fotografico che vuole promuovere la conoscenza libera tramite le immagini" aggiunge il Coordinatore regionale Istituzioni Culturali toscane, Iuri Mazzamuto.

Al link è possibile scoprire i risultati finali della settima edizione di Wiki Loves Toscana: https://bit.ly/finalisti2022WikiLoves-Monuments

Il 28 gennaio si svolgeranno le premiazioni comunali, regionali e nazionali con la presenza delle autorità locali e regionali. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza, a conclusione sarà organizzato un piccolo buffet. Per l’occasione l’Enoteca I Lecci sarà aperta.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa