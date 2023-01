Una donna di 80 anni è stata colpita da un camion della nettezza urbana questa mattina alle 9.30 a Cecina, in viale della Repubblica, la strada che collega il capoluogo con Marina. L'anziana è rimasta con braccio e gamba sinistra schiacciate, con fratture scomposte ed esposte. Il trasferimento è avvenuto al pronto soccorso di Livorno, non si esclude il trasporto in altri centri specializzati per il trattamento delle gravi ferite.