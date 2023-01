Baule dei sogni, ultimo appuntamento a Santa Maria a Monte

Ultimo appuntamento della rassegna dedicata alle famiglie Il Baule dei sogni, al Teatro Comunale di Santa Maria a Monte.

Sabato 28 gennaio alle 16.30 in programma Hansel e Gretel, liberamente tratto dall’omonima fiaba dei Fratelli Grimm, con Raffaella Mutanie e Ercole Di Francesco, musiche e versi Antonio Cericola, pupazzi Ada Mirabassi, produzione I Guardiani dell’Oca.

Ancora un altro viaggio, crediamo avvincente, poetico e divertente, in un classico delle favole, e cioè la storia di due bambini che faranno di tutto per rendere la vita difficile ad una povera “vecchina”, assai carina, ospitale, a volte irriverente, ma molto divertente.

Pancia mia fatti capanna mangiando torte con fragole e panna! Che la mia fame trovi sollievo col salame!! Liquirizie, caramelle, tanta frutta e ciambelle allieteranno il palato sopraffino e delicato! Ma perché la gente, dispettosa ed impertinente, grida a gran voce, e nessuno nega, che quella povera vecchina, in verità, è una brutta strega?!

Il Baule dei sogni è la prima rete teatrale di teatro per le nuove generazioni nata in Toscana, alla quale, oltre al comune di Santa Croce sull’Arno, aderiscono i comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli Val d’Arno, San Miniato e Santa Maria a Monte, e prevede spettacoli il sabato a Santa Maria a Monte e la domenica a Santa Croce, in orario pomeridiano.

La biglietteria è aperta nei rispettivi teatri nei giorni di spettacolo mezz’ora prima dell’inizio.

Per questa edizione una promozione per i primi 30 bambini che arrivano accompagnati dai genitori che entrano gratis (gli adulti pagano ingresso).

Biglietti 3 euro per i bambini e 4,5 euro per gli adulti.

Fonte: Ufficio Stampa