Chiosco di piazza Ristori, aggiudicazione provvisoria per società che gestisce hotel spa

Novità per la gestione del Chiosco di piazza Ristori a Empoli. C’è l’aggiudicazione provvisoria a favore dell’operatore Relais I Piastroni srl, società che gestisce l'omonimo resort hotel spa a 4 stelle di Monteverdi Marittimo.

L’ufficio tecnico comunale empolese procederà alle necessarie verifiche in merito alle dichiarazioni rese dall'operatore riguardo il possesso dei requisiti: al termine di questa procedura, sarà possibile disporre l'aggiudicazione definitiva e quindi la concessione del Chiosco.



L'affidamento della gestione del chiosco di piazza Ristori rappresenta un nuovo servizio che valorizzerà l’area a verde pubblico di piazza Matteotti e piazza Ristori e incentiverà la frequentazione della zona. Si tratta di una struttura strategica anche in virtù della vicinanza al tracciato della pista ciclabile, potenzialmente più attrattiva se dotata di un luogo di ristoro dove sia possibile mangiare o bere.



Così commenta l'assessore allo sviluppo economico Antonio Ponzo Pellegrini: "Finalmente possiamo aggiudicare il Chiosco. Serve avere un presidio che aiuti a riqualificare quella zona. E adesso è realtà. Nel bando c’erano tutte le componenti per fare un progetto di promozione e marketing territoriale. Infatti, al suo interno, c’erano molte sfaccettature, tra cui la promozione di prodotti locali legati al territorio. Non solo. È stata importante anche la qualità del prodotto, cioè la parte estetica. Non è solo dare la gestione ma siamo stati attenti anche al ‘look’ che deve dare a quel luogo, quel valore aggiunto e il lato estetico è stato attore fondamentale sia da un punto di vista qualitativo che di immagine. Aspetti che sono stati premiati. Non banale la vicinanza con la ciclabile e quindi un nuovo interesse alla mobilità sostenibile ma soprattutto tenere aperta quella attività significa valorizzare tutta quella zona e dare un luogo anche di relax per vivere quella piazza serenamente. Dopo tanto siamo riusciti a raggiungere un obiettivo importante per tutta quell’area che passo dopo passo, rinasce".