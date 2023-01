Consiglio comunale Montespertoli, si parla di Tari e di via Poppiano

Il Consiglio comunale di Montespertoli si riunisce giovedì 26 gennaio, alle ore 21:15, su convocazione del presidente del Consiglio Andrea Migliorini.

L'assemblea consiliare si svolgerà in presenza in Sala Consiliare al primo piano del Palazzo Municipale, in piazza del Popolo, 1.

I cittadini sono invitati a partecipare in presenza, oppure, potranno seguire la seduta sull’apposita canale Youtube: https://www.youtube.com/c/ComunediMontespertoli-canaleufficiale

L'ordine del giorno prevede:

1. Approvazione verbale seduta precedente;

2. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco;

3. Comunicazione al Consiglio Comunale di prelevamenti dal fondo di riserva ai sensi dell'art. 166 del d.lgs 267/2000;

4. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare Misto in merito alla chiusura prorogata di Via Poppiano;

5. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare Progetto Montespertoli in merito al ritardo di fine lavori consolidamento e riapertura di Via Poppiano;

6. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare Misto in merito alla rimozione dei veicoli abbandonati;

7. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare Misto ad oggetto “Richiesta di ecocompattatore”;

8. Regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – modifiche - rifiuti prodotti dalle aziende agricole e connesse art. 2135 cc;

9. Tassa sui rifiuti (Tari) - approvazione del piano delle riscossioni 2023 e delle relative determinazioni;

10. Primo aggiornamento della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2023 – 2024;

11. Variazioni al bilancio di previsione 2023/2025 ai sensi dell'art 175 del d.lgs 267/2000;

