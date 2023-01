Gazebo tamponi alla farmacia di Castelfranco, interpellanza di Rossi (Misto)

Torna nel mirino il servizio tamponi della farmacia comunale di Castelfranco Di Sotto. Aurora Rossi, consigliera comunale del gruppo misto, ha "constatato che il gazebo della farmacia per i tamponi è in stato di abbandono, anche con escrementi di animali. Questo è un ostacolo e un pericolo per chi passa di lì, inoltre non sono rispettate le più elementari norme igienico-sanitarie".

Per questo Rossi ha presentato un'interrogazione al sindaco e alla giunta con i seguenti tre quesiti.

1. Per quale motivo la farmacia comunale, nelle persone dei propri responsabili e dipendenti, non ha provveduto a rimuovere il gazebo ripristinando la salubrità dell’ambiente?

2. Se, invece, ritenuto utile mantenere il presidio, non si è assicurata una decorosa permanenza dello stesso e soprattutto, condizioni igienico/sanitarie compatibili con il servizio offerto?

3. per quale motivo, in qualità di “Autorità sanitaria locale” la SV non si è preoccupato di segnalare la deprecabile situazione e intimare il ripristino della salubrità dell’area interessata?