Giorno della Memoria Castelfranco, lo spettacolo Meduse e testimonianze dei deportati

Castelfranco di Sotto celebra il Giorno della Memoria in ricordo delle vittime dell’Olocausto, che ricorre ogni 27 gennaio, nella data in cui furono abbattuti i cancelli del campo di sterminio di Auschwitz.

Per non dimenticare l’orrore compiuto solo 70 anni fa e con l’obiettivo di avvicinare le coscienze a un senso di civiltà, pace e tolleranza, il Comune di Castelfranco ha deciso di organizzare con una serie di iniziative dedicate agli studenti delle scuole e non solo.

Venerdì 27 gennaio, alle ore 21,15, il Teatro della Compagnia riaprirà le proprie porte per lo spettacolo "Meduse" di Luca Palli, messo in scena dal gruppo teatrale Four Red Roses di Castelfranco, con la regia di Pietro Cataldo. Una serata adatta a tutti, ad ingresso gratuito, per riflettere con una storia che parla di guerra vista dagli occhi delle donne, protagoniste non sul fronte, ma tra le mura domestiche.

Il testo, scritto da Luca Palli, è stato vincitore nel 2005 del concorso di drammaturgia “In Punta di Penna”.

Sinossi

Siamo in Francia, durante la seconda guerra mondiale, in un paese della Normandia occupata dai tedeschi. La protagonista della storia, Annie, gestisce insieme al marito Michel una sartoria. Quando Michel si arruola come partigiano con De Gaulle per combattere l’invasore tedesco, Annie rimane sola con il fratello Jules, tornato fortemente traumatizzato dalla prima guerra mondiale, tanto da non riuscire più ad esercitare la sua professione di medico. Il paese decide di aiutarla commissionandole dei lavori, ma ad un certo punto la situazione si complica quando la protagonista decide di fare un vestito ad una donna tedesca. Il paese si rivolta contro la sarta che piano piano si trova sempre più sola e senza un soldo… per fortuna troverà l’aiuto dell’amica Chaterine e con l’arrivo degli alleati la storia prenderà un altro risvolto.

Le attività proseguono, come di consueto, nelle scuole con le “Testimonianze”. Grazie al contributo di ANED (Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi di concentramento), è possibile organizzare incontri con studenti e studentesse della Scuola Secondaria di Primo Grado. Quest’anno gli appuntamenti sono in programma: martedì 31 gennaio a Castelfranco (nell’Auditorium della scuola secondaria di primo grado in Piazza Mazzini) e giovedì 2 febbraio a Orentano (presso la scuola secondaria di primo grado in Via Martiri della Libertà).

Ma non finisce qui, l’Amministrazione Comunale, in accordo e collaborazione con l’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci, ha organizzato anche alcune proiezioni del film Jojo Rabbit di Taika Waititi (del 2019) presso il Teatro della Compagnia. La visione del lungometraggio, riservata alle scuole, è in programma: il 26 e 27 gennaio e il 3 febbraio.

“Quest’anno le iniziative organizzate per il Giorno della Memoria coinvolgeranno 12 classi. Quasi 250 bambini e bambine che avranno l’occasione di approfondire, informarsi e interrogarsi su tematiche importanti, legate al senso di civiltà, alla pace, alla tolleranza. È importante per la loro crescita, alimentare la loro percezione dell’oggi con la memoria storica”, hanno commentato il sindaco Gabriele Toti e l’assessora alla Cultura Chiara Bonciolini.

Per le prenotazioni per lo spettacolo "Meduse":

Azienda Speciale via Mazzini, 13 (tel. 0571. 487235) dal lunedì al venerdì ore 9.30 - 13.00 oppure il giorno dello spettacolo presso il Teatro della Compagnia a partire dalle ore 20,30 oppure contattando il numero 33488627226 (Stefania).

