Arrestato il ladro degli Honda SH dopo 20 colpi su Firenze e provincia

È stato arrestato a Castel Volturno (Caserta) dai carabinieri di Firenze Oltrarno l'autore di 20 scooter Honda SH commessi a Firenze, Bagno a Ripoli e Scandicci a cavallo tra ottobre 2021 e marzo 2022. L'uomo adesso è nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Il due ruote era nel mirino dell'italiano 46enne con precedenti per reati contro il patrimonio. Secondo quanto chiarito dalle indagini, l'uomo agiva in concorso con complici che lo aiutavano nei colpi. Lui veniva con un furgone dal Casertano per attuare i furti, tornava in fretta in Campania per poi rivendere i pezzi degli scooter rubati nella provincia di Firenze.

Dall'analisi di numerose telecamere di videosorveglianza pubbliche e private, i carabinieri sono riusciti a identificare il furgone utilizzato dal reo per giungere a Firenze e compiere i furti, ricostruendo poi a ritroso tutti i suoi movimenti e collegandoli con i furti perpetrati.

Sei furti sono accaduti il 12 ottobre 2021, il 14 e 22 febbraio e il 2 marzo 2022 a Firenze, il 18 dicembre 2021 a Grassina di Bagno a Ripoli e il 21 dicembre 2021 a Scandicci.

Ogni volta l'uomo arrestato riusciva ad impossessarsi di 3 o 4 scooter, sempre Honda SH, individuati lungo le vie cittadine, spaccando il bloccasterzo e caricando i mezzi rapidamente sul furgone.