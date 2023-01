Ladro scoperto dai carabinieri si nasconde sotto le coperte: arrestato

I carabinieri del Norm di Livorno hanno arrestato, in flagranza di furto aggravato, un 33enne di origine marocchina, già noto per precedenti di polizia per furto in abitazione.

I militari sono intervenuti in un appartamento di via Grande per la segnalazione di alcuni condomini, insospettiti dai rumori provenienti dall'interno di un appartamento che in quei giorni risultava non abitato.

Sul posto, i carabinieri hanno trovato una situazione surreale. L'abitazione era a soqquadro ma unauna camera dal letto risultava chiusa a chiave. La proprietaria, nel frattempo rientrata a casa, ha autorizzato i carabinieri a forzare la porta.

Il ladro si era nascosto proprio in quella stanza e tentando il tutto per tutto si era nascosto sotto le coperte del letto. È bastato poco agli uomini dell'Arma per scoprirlo e trovargli in tasca dell'argenteria rubata proprio nell'appartamento.

Dopo l'arresto convalidato, il giudice ha disposto per lui l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.