Lavori a Empoli, riapre via Fabiani: al via la seconda fase del cantiere

Concluso in anticipo l'intervento di demolizione dell'isola spartitraffico e sistemazione dei sottoservizi all'intersezione tra via G. Da Empoli, via Fabiani e via Cavour. Nella tarda mattinata di oggi, martedì 24 gennaio 2023, è stato quindi ripristinato l'accesso a via Fabiani per chi proviene da via G. Da Empoli.

Adesso prenderà il via la seconda fase del cantiere, che prevede il restringimento di via G. Da Empoli a una carreggiata nel tratto da via Roma a via Fabiani, così da permettere i lavori propedeutici all'intervento di Acque spa e al proseguimento della riqualificazione di via Ridolfi.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa