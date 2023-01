Nuovo depuratore di Ponterotto al via dopo 2 anni di lavori

È stato attivato il nuovo Impianto di Depurazione di Ponterotto. Lo storico traguardo per la tutela dell’ambiente del Comune di San Casciano Val di Pesa è stato raggiunto nelle ultime ore del 2022 con l’avvio funzionale del nuovo impianto. L’AUA (l’Autorizzazione Unica Ambientale), necessaria per l’avvio dell’impianto, è arrivata il 30 dicembre e da allora gli operatori Publiacqua e la Direzione Lavori, prestata da Ingegnerie Toscane, hanno potuto attivare un’opera che rende ancora più bello uno dei territori più ammirati della nostra regione e che migliora la vita dei cittadini residenti. Partiti a fine ottobre del 2020 i lavori di costruzione del nuovo depuratore sono stati affiancati da quelli, altrettanto importanti, relativi alla risistemazione e rinnovo della rete fognaria del capoluogo. Opere fortemente collegate ed entrambe fondamentali e strategiche per la tutela dell’ambiente.

IL NUOVO DEPURATORE: NUMERI E CARATTERISTICHE

Il nuovo Depuratore di San Casciano Val di Pesa tratta già i reflui del capoluogo che precedentemente scaricavano invece nei corpi idrici superficiali.

Il Depuratore di Ponterotto, ultimate le opere rimanenti con il completamento della seconda linea di trattamento raggiungerà una potenzialità pari a 11.500 abitanti equivalenti (A.E.).

Il nuovo depuratore ha caratteristiche ottimali anche dal punto di vista logistico in quanto è stato costruito in un’area a carattere rurale con una distanza dai più vicini centri abitati ben superiore ai 100 metri previsti per legge (n. 319/76 e s.m.i.).

Nonostante questo sono però state anche adottate soluzioni tecnologiche e costruttive specifiche in modo da minimizzare l’impatto dello stesso da vari punti di vista:

- acustico (con soluzioni ad hoc sia per le caratteristiche intrinseche dei macchinari elettromeccanici sia perché le soffianti, a servizio del reattore biologico e della fase di digestione aerobica dei fanghi, sono dotate di cabine insonorizzanti ed alloggiate al chiuso),

- odorigeno (il processo depurativo adottato per il nuovo impianto non prevede la liberazione in atmosfera di nessuna sostanza volatile in quantità tali da arrecare problemi),

- paesaggistico (per minimizzare l’impatto visivo, oltre alla recinzione esterna, è prevista la piantumazione di filari di alberi ad alto fusto lungo il perimetro dell’impianto).

L’investimento complessivo è di circa 10 milioni di euro.

IL NUOVO SISTEMA FOGNARIO DEL CAPOLUOGO

Partiti a novembre 2020 sono poi terminati anche i lavori di risistemazione e rinnovo della rete fognaria del capoluogo di San Casciano Val di Pesa. Complessivamente sono stati realizzati 11 chilometri di condotte fognarie e 10 impianti di sollevamento.

Il risultato ottenuto ha permesso di eliminare gli scarichi diretti in ambiente (carico complessivo stimato in circa 4.500 A.E.). Questo intervento ha impegnato Publiacqua per una cifra complessiva di oltre 9 milioni di euro.

I due interventi permettono di uscire dalla procedura di infrazione comunitaria in materia di acque reflue.

LE DICHIARAZIONI

“I lavori che abbiamo realizzato in questi mesi su San Casciano Val di Pesa sono importanti per il territorio comunale, e rappresentano una tappa fondamentale nel cammino che Publiacqua si era prefissa sul fronte della tutela dell’ambiente" - spiega il Presidente di Publiacqua Lorenzo Perra. "L’azienda è infatti impegnata da diversi anni nella realizzazione di significativi investimenti per dotare i nostri territori di adeguati sistemi di depurazione. Un obbligo normativo, ma, soprattutto, un obiettivo perseguito per garantire la qualità ambientale dei nostri territori. Oggi, grazie agli investimenti di Publiacqua e all’ottima progettazione e direzione lavori di Ingegnerie Toscane, il 90% della popolazione è allacciato alla fognatura e l’83% è servita da un impianto di depurazione e questo lo consideriamo un risultato importante ma non un traguardo”

"La realizzazione di questo importante investimento entrato in funzione - sottolinea il sindaco di San Casciano in val di Pesa Roberto Ciappi – è un intervento strategico sotto il profilo tecnico e ambientale e costituisce una risposta necessaria e concreta alle esigenze dei cittadini. L'investimento, portando i reflui dell'intera San Casciano a depurazione, realizzerà significativi benefici alla qualità della vita della nostra comunità, oltre a valorizzare e tutelare le caratteristiche ambientali dell'intera area. L'intervento è fondamentale per rispondere alle necessità del patrimonio idrico-ambientale ed implementare le acque del Torrente Pesa nei periodi siccitosi".