Nuovo incidente in via Carrucci, Empoli in Azione: "Noi proponiamo, amministrazione tace"

Anche questa volta è andata bene! Ieri all’incrocio tra Via Vivaldi e Via Jacopo Carrucci, si è verificato l’ennesimo incidente stradale con il ribaltamento di una delle macchine coinvolte. Per fortuna non sono stati coinvolti nell’incidente né pedoni, ne ciclisti.

Come Empoli in Azione, la scorsa settimana avevamo fatto una proposta per cercare di migliorare la sicurezza di quell’incrocio, ma al momento l’Amministrazione Comunale tace, mentre continuano ad avvenire gli incidenti stradali con frequenza settimanale.

Come partito politico non accettiamo la “normalizzazione della devianza”; cioè non vogliamo abituarci a considerare normali, eventi che avrebbero potuto avere esiti fatali sia per gli automobilisti che per ignari pedoni o ciclisti. Rimaniamo fiduciosi in attesa di risposte concrete

Fonte: Empoli in Azione