Plesso Gabbrielli, in attesa delle nuove caldaie si va avanti con il vecchio impianto

Dal Comune di Scandicci hanno fatto sapere che nel Plesso Gabbrielli sono ancora in attesa delle ultime componenti per le nuove caldaie.

Al momento è ancora in funzionamento, parziale, il vecchio impianto che viene tenuto acceso 24 ore su 24.

Le due nuove caldaie di ultima generazione richieste a novembre al momento del primo malfunzionamento: la maggior parte dei pezzi è già arrivata, ritardi per le ultime forniture (attese a breve) a causa dei problemi di approvvigionamento dei materiali tecnologici su scala globale.

"I problemi all’impianto - hanno spiegato dal municipio - saranno risolti con l’installazione di due nuove caldaie di ultima generazione, che sono state richieste lo scorso novembre non appena si sono verificati i primi episodi di malfunzionamento: la ditta che installerà le nuove centrali termiche è già in possesso della maggior parte dei pezzi necessari alla riqualificazione dell’impianto, ma le ultime forniture necessarie a procedere con l’intervento sono in ritardo a causa dei problemi di approvvigionamento dei materiali tecnologici che si registrano in molti settori su scala globale. L’ufficio Impianti tecnologici del settore Opere pubbliche del Comune di Scandicci ha intanto già predisposto il piano di sostituzione delle due caldaie, con passaggi e tempistiche studiate per evitare l’interruzione del funzionamento durante il periodo scolastico".

Il funzionamento parziale dell’impianto del plesso della Gabbrielli - che fa parte dell’Istituto comprensivo Rossella Casini e ospita la scuola primaria, la scuola d’infanzia Alice Sturiale e il nido Pane e Cioccolata – non ha causato particolari disagi nelle settimane di novembre, dicembre e inizio gennaio caratterizzate da temperature superiori rispetto alle medie del periodo, ma ha portato a diverse segnalazioni da parte della scuola e delle famiglie degli alunni con il clima più rigido degli ultimi giorni.

Nell’ambito del piano dell’Amministrazione Comunale per l’efficientamento energetico dei propri edifici, e per il miglioramento del comfort all’interno degli ambienti, in queste settimane l’ufficio Impianti tecnologici del Comune di Scandicci ha inoltre provveduto alla sostituzione delle caldaie delle scuola d’infanzia di Rinaldi e di Marciola, anche esse interessate da problemi di malfunzionamento con i precedenti impianti.