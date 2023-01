Polizia municipale, tre nuovi agenti a Santa Croce

Nel mese di luglio scorso la Giunta Comunale, nella definizione del piano dei fabbisogni triennale del personale, ha deciso di aumentare di una unità la dotazione organica del personale della Polizia Municipale. Questo significa che è stata aggiunta una persona al numero storico che ormai da anni componeva l’organico del Comando, passando così da dieci a undici agenti, oltre alla figura del Comandante. Una scelta dettata dalla consapevolezza che l’ufficio necessitasse di essere rafforzato, data anche la complessità e la delicatezza dei servizi affidati alla Polizia Municipale, che spaziano dalle attività amministrative a quelle di polizia giudiziaria. Pensionamenti e trasferimenti, inoltre, avevano causato negli ultimi mesi mancanze di personale piuttosto evidenti.

Da settembre questa tendenza si è finalmente ribaltata e oggi l’organico della Polizia Municipale conta tre unità di personale nuovo: Andrea Bartolacci (categoria D), Simone Fiaschi e Claudio Taccola (categoria C) che vanno ad aggiungersi al personale già in servizio. Tutti entrati nel nostro organico dopo aver superato selezioni gestite dal nostro ente.

“Siamo soddisfatti di essere riusciti a far fronte ad una esigenza che il nostro Comandante esprimeva da tempo. Purtroppo i tempi della Pubblica Amministrazione non sempre corrispondono a quanto vorremmo veder realizzato, spesso non è semplice né veloce organizzare e gestire i concorsi, ma alla fine il risultato è arrivato e di questo siamo felici. Un ringraziamento all’ufficio associato del personale, che ha gestito queste come tutte le altre procedure concorsuali” dichiara l’assessora alla Polizia Municipale, Elisa Bertelli.

Per la Sindaca Giulia Deidda: “Si tratta di un passaggio fondamentale e di grande importanza per il nostro Comune che va ad integrare così l’organico della Polizia Municipale con la speranza che in questo modo si possa far fronte ai numerosi impegni a cui sono chiamate quotidianamente le nostre forze dell’ordine, primo tra tutti il controllo del rispetto delle regole”. La sindaca conclude: “Desidero ringraziare tutto il personale della Polizia Municipale di Santa Croce sull’Arno per l’impegno che ha sempre dimostrato, nell’interesse della collettività, nonostante le carenze di organico che con questo nuovo impegno preso dall’Amministrazione Comunale speriamo di poter definitivamente superare. Un ringraziamento soprattutto al nostro Comandante, Sandro Ammannati, che in questi mesi ha fatto salti mortali per continuare a garantire la qualità e la quantità del lavoro di un ufficio che, davvero, si occupa di moltissimi ambiti che riguardano la vita quotidiana e la sicurezza del nostro territorio, anche se spesso non sembra così evidente”.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno