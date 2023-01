Premio Contessa Emilia, incontro per le nuove modalità di partecipazione

Un incontro per illustrare le nuove modalità di partecipazione al contest "Premio Contessa Emilia" e per raccontare il cuore di un progetto, alla seconda edizione, che mette al centro le donne di ieri e di oggi che hanno lasciato il segno nella comunità empolese. L'appuntamento è per martedì 31 gennaio 2023 negli spazi de La Vela Margherita Hack, in via Magolo 32: alle 17.30, ad attendere cittadine e cittadini in cerca di informazioni o comunque desiderosi di sapere di più sul progetto ci saranno l'assessora alle Pari Opportunità del Comune di Empoli, Valentina Torrini, la presidente della commissione Pari Opportunità, Maya Albano, e la commissione Pari Opportunità stessa.

Il premio, promosso dal Comune di Empoli e dalla commissione Parti Opportunità, è stato realizzato per dare visibilità a donne che nell’ordinario compiono azioni di straordinario valore, contribuendo così alla costruzione di un immaginario collettivo in cui emerga con chiarezza che la società si è sviluppata grazie al contributo delle donne e verrà consegnato nella giornata dell’8 marzo 2023. Come lo scorso anno, il contest non competitivo assegnerà due premi, uno per la sezione ‘Donne del passato’ uno per la sezione ‘Donne del presente’.

Novità 2023, è possibile inviare la propria segnalazione online, cliccando nell'apposita sezione del sito web del Comune di Empoli anche dal cellulare, entro il 15 febbraio.

COME SI PARTECIPA - Il contest non competitivo porterà alla premiazione di due figure femminili del territorio empolese: una donna del passato, non vivente alla data del contest, e una donna del presente, in vita alla data del contest. Possono partecipare, segnalando storie di donne viventi o non viventi o presentando un’auto-candidatura, donne e uomini che, alla data del contest, abbiano compiuto il 18° anno di età ed enti del Terzo settore (secondo la definizione dell’art 4 del Dlgs 117/2017). È possibile votare soltanto online. Il segnalatore/la segnalatrice, utilizzando l’apposita modulistica, insieme al bando, consultabile e scaricabile dalla home page del sito internet del comune (http://bit.ly/3J2BBqB), potrà presentare, al massimo, due candidature per ogni categoria, per un totale di quattro, e potranno essere ripresentate candidature già inoltrate anche nella precedente edizione. Il termine di invio della modulistica necessaria per partecipare al contest è entro le 24 del 15 febbraio 2023: per trasmettere le segnalazioni della propria candidata è necessario utilizzare il modulo presente nella sezione "Premio Contessa Emilia" da compilare e inviare direttamente online. È possibile segnalare anche nomi femminili già proposti nel corso della scorsa edizione dell'iniziativa, che vuole consegnare un premio di riconoscimento che identifichi le donne come vissute per la comunità.