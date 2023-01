Rifiuti abbandonati nei boschi di San Casciano, denunciata una ditta edile

Abbandono di rifiuti speciali in 4 grossi sacchi neri nei boschi di via di Faltignano, nel comune di San Casciano Val di Pesa. Ad intervenire i carabinieri forestali di San Casciano. L'ispezione ha portato a rinvenire polistirolo, involucri di cemento vuoti, sacchi di plastica per materiale edile, cavi elettrici, tubi di plastica, materiale vario per edilizia.

Il controllo però è servito anche per avere una traccia utile a risalire ai responsabili dell'abbandono. Infatti tra i rifiuti vi era anche una ricevuta di una transazione emessa da un negozio di Montespertoli.

L'intestatario ha indirizzato i militari verso una ditta edile che aveva fatto lavori di ristrutturazione ad un edificio.

Il titolare è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Firenze per gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi, in base al Testo Unico Ambientale.